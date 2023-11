Djokovic ja Serbia pääsesid ilma paarismänguta poolfinaali

Neljapäeva hilisõhtul peetud veerandfinaal algas väga tasavägise vastasseisuga, kui serblane Miomir Kecmanovic (ATP 55.) briti Jack Draperiga (ATP 60.) vastamisi läks.

Mängijad vahetasid Kecmanovici juhtimisel terve avaseti vältel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil serblasel oli võimalus sett lõpetada. Draper tõrjus aga kaks setipalli ja viis seti lõppmängu, kus ta aga varakult 1:4 kaotusseisu jäi. Kecmanovic kolmandat setipalli enam raisku ei lasknud ning võitis lõppmängu tulemusega 7:2.

Teises setis kordus tasavägine heitlus, kuid sel korral jäi serblane tagaajaja rolli. Kumbki mees ei suutnud teist murda ning ka see sett läks lõppmängu, kus Kecmanovic kahe murrangu toel 5:2 juhtima läks. 21-aastane Draper tuli aga kaotusseisust välja ning viigistas, kuid siis ta hoog rauges ning serblane vormistas teise matšpalliga kokkuvõttes 7:6 (2), 7:6 (6) võidu.

Mõlemad setid kestsid veidi üle tunni, selle aja jooksul sai Kecmanovic hakkama nelja ja Draper kümne ässaga. Britt tõrjus kõik neli oma vastase murdevõimalustest, aga ei saanud ise matši jooksul ühtegi. Kecmanovic tegi 19 äralööki ja 16 lihtviga, britt sai hakkama 39 äralöögiga, aga patustas lausa 52 lihtveaga.

Teises üksikmängus läks brittide eest väljakule Cameron Norrie (ATP 18.), kuid teisel väljakupoolel vaatas talle vastu maailma esireket Novak Djokovic.

Pärast tasavägist esimest nelja geimi murdis serblane vastase pallingu ning asus siis 4:2 juhtima. Norrie püsis seejärel vähemalt geimi kaugusel, kuid ei suutnud Djokovici edu likvideerida ning serblane teenis 6:4 setivõidu. Teist setti alustas Djokovic murdega ning läks siis kahega juhtima, säilitades eduseisu kuni seti lõpuni, mille ta samuti 6:4 võitis.

Tunni ja 42 minutit väldanud kohtumises lõi esireket kaheksa ässa vastase nelja vastu, mõlemad mehed tegid ühe topeltvea. Djokovicil oli kasutada 12 murdevõimalust, aga ta realiseeris vaid kaks. Sarnaselt tiimikaaslasega ei saanud Norrie võimalust serblase servi murda. Djokovic tegi 29 äralööki ja 22 lihtviga, Norrie tegi 16 äralööki ja 25 lihtviga.

Djokovici võit Norrie vastu märkis tema karjääri 40. võitu Davise karikaturniiril, ühtlasi pole 36-aastane maailma esireket turniiril üksikmängus kaotanud alates 2009. aasta märtsist. "Enda riigi eest mängimine tuleb alati kõige suurema surve ja motivatsiooniga. Hakkad jalgades pikka hooaega ka tundma," ütles Djokovic pärast veerandfinaali.

Malagasse rännanud Suurbritannia fännid andsid terve matši vältel Djokovicile mõista, kes nende arust võitma peaks. Pärast võidukat avasetti läks serblane vastaste fännisektori poole ning tegi neile vaigistava žesti. "Te peaksite õppima, kuidas vastastele austust näidata!" hüüdis Djokovic.

"See on normaalne, et fännid astuvad vahel üle joone ja ise reageerid ka võistlustules olles. Nad võivad teha, mis tahavad, aga ma vastan sellele. Ma proovisin rääkida, aga nad mängisid trumme, et ma ei saaks seda teha. Nad käisid terve matši vältel mulle pinda," ütles serblane pärast veerandfinaali.

Serbia kohtub poolfinaalis Itaaliaga, kes alistas neljapäeval maailma neljanda reketi Jannik Sinneri juhtimisel Hollandi. Laupäevases vastasseisus näeb lühikese aja jooksul juba kolmandat korda Sinneri ja Djokovici kohtumist. Äsja lõppenud ATP aastalõputurniiril sai itaallane esimest korda Djokovicist jagu, aga serblane võttis finaalis revanši.