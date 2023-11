Bayern vajas ASVEL-i vastu kaht lisaaega, Madrid võitis jälle

Lyonis toimunud kohtumine kulges alates algusest tasavägiselt - esimese veerandaja võitis ASVEL 22:18, poolajaks oli aga Bayern 40:37 ees. Kolmandal veerandil õnnestus kodumeeskonnal aga kümnepunktilise eduseisuni jõuda ning otsustavale veerandile mindi ASVEL-i 60:51 eduseisul.

Neljanda veerandi algul kasvas võõrustaja edu 12-punktiliseks, kuid München jõudis seejärel nelja punkti kaugusele ning läks kolm ja pool minutit enne kohtumise lõppu ühega juhtima. Bayern juhtis mängu kuni mängu viimase poolminutini, mil David Lighty kaugvise ASVEL-i ühega ette viis. Kuus sekundit enne mängu lõppu sai Leandro Bolmaro kaks vabaviset, kuid ei suutnud Bayernile võitu vormistada ning kohtumine läks 74:74 seisul lisaajale.

Bayern juhtis kaks minutit enne esimese lisaaja lõppu kuuega ning minut enne lõppu kolmega, aga jäi ise hoopis 11 sekundit kolmepunktilisse kaotusseisu. Nick Weiler-Babbi täpne kaugvise kuus sekundit enne lisaaja lõppu tõi tabloole aga 88:88 viigi ning kohtumine läks teisele lisaajale.

Teisel lisaperioodil asus ASVEL viiega juhtima, kuid Bayern jõudis minut enne mängu lõppu 97:97 viigini. Siis tabas Paris Lee ASVEL-i eest kolmese, kuid Sylvain Francisco vastas 18 sekundit enne kohtumise lõppu samaga. Kohtumise viimase punktiga sai hakkama Niels Giffey, kes tabas kaks sekundit enne teise lisaaja lõppu vabaviske ning Bayern sai lõpuks võõrsil raske 101:100 (22:18, 15:22, 14:20, 23:14, 27:26) võidu.

Check out the best plays from tonight!#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/GxZgz3oJxe