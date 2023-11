Rooba ja JYP teenisid võõrsil napi võidu

JYP jõudis väravani kohtumise 16. minutil, kui Reid Gardiner kasutas ära C.J. Smith ja Anttoni Honka eeltöö. Meeskonnad rohkem väravani ei jõudnudki ning JYP teenis võõrsil 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) võidu.

JYP on sel hooajal võitnud üheksa kohtumist normaalajal ning kolm kohtumist lisaajal, kaotusi on kogunenud üheksa (üks lisaajal). 34 punktiga hoitakse Soome kõrgliigas seitsmendat kohta, kuuendal kohal asetsev Mikkeli Jukurit on kogunud sama palju punkte, kuid pidanud ühe mängu enam.

Liigatabeli tipus on 49 punktiga Tampere Ilves, teisel kohal on 47 punktiga Tampere Tappara, esikolmikusse mahub veel HIFK, kes on kogunud 42 punkti.

Rooba on sel aastal osalenud kuues väravas, olles kahe autoriks.