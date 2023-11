Pühajärvel saab alguse traditsiooniline kiirmaleturniir

Sel aastal asuvad laua taha kõlavamatest nimedest tõelised malelegendid Aleksei Širov, Artur Jussupow ja Jaan Ehlvest, kes on omal ajal kõik kuulunud maailma absoluutsesse tippude tippu. Samuti on kohal naiste 2001.-2004.a. maailmameister males Zhu Chen ning Eesti parim naismängija Mai Narva.

Võistlusel osalevad ka erinevad ühiskonnategelased. "Pühajärve on muutunud rituaaliks nagu riiklikud pühad. Neil aegadel käitutakse teistmoodi, teistsugune on tuju. Isegi on lootus adrenaliinile, sõltumata vanusest. Kolm päeva aastas malele on häbitult vähe, aga piisav, et vaimu põhjalikult raputada," sõnas kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Turniir algab reedel ning võitja selgub 26. novembril.