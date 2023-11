Itaalia pääses Sinneri juhtimisel poolfinaali

Neljapäeval peetud veerandfinaalis esimeses üksikmängus alistas Botic van de Zandschulp (ATP 51.) pingelises vastasseisus Matteo Arnaldi (ATP 44.) 6:7 (6), 6:3, 7:6 (7) ning viis Hollandi üks-null juhtima. Seejuures jättis Arnaldi otsustava seti lõppmängus kasutamata kolm matšpalli.

Itaalia lootused püsisid aga teise üksikmängu järel elus, sest maailma edetabelis neljandal real paiknev Jannik Sinner alistas Tallon Griekspoori tunni ja 15 minuti väldanud kohtumises 7:6 (3), 6:1.

Otsustavas paarismängus astusid Itaalia eest väljakule Sinner ning Lorenzo Sonego, nende vastu tulid Griekspoor ja Wesley Koolhof. Hollandlased teenisid pärast tasavägist algust avasetis seisult 3:3 kolm järjestikust geimivõitu ning võitsid avaseti 6:3. Teises setis oleks stsenaarium peaaegu kordunud, kuid Griekspoor ja Koolhof võitsid seti üheksanda geimi. Sinner ja Sonego teenisid seejärel 6:4 setivõiduga poolfinaalikoha.

"See tähendab minu jaoks väga palju," sõnas Sinner. "Aga kõige tähtsam asi on see, et jõudsime poolfinaali. Seda pole ma varem kogeda saanudki."

Enne veerandfinaali oli Itaalial plaan paarismängus kasutada Sonegot ja Simone Bolellit, kuid viimasel hetkel otsustati siiski Bolelli asemel Sinner väljakule saata. "Me olime suure surve all. Peame andma kaptenile (Filippo Volandri - toim) ja tiimile austust, otsus meid väljakule panna tõi meist parima välja. See on imeline tunne, aga keskendume juba laupäevasele poolfinaalile," ütles Sinner.

Itaalia vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Serbia ja Suurbritannia koondised. Serbia võidu puhul võivad poolfinaalis taaskord kohtuda Sinner ja maailma esireket Novak Djokovic. Äsja lõppenud ATP aastalõputurniiril sai itaallane esimest korda Djokovicist jagu, aga serblane võttis finaalis revanši.

Koha poolfinaalides olid juba kindlustanud Soome ning Austraalia.