Romet Jürgenson kihutab järgmisel aastal juunioride WRC sarjas

FIA kuulutas neljapäeval välja need neli sõitjat, kes valiti Rally Star programmist WRC juunioride konkurentsi. Valituks osutusid Peruu rallimees Jose Caparo, austraallane Taylor Gill, Lõuna-Aafrika Vabariigi sõitja Max Smart ning eestlane Romet Jürgenson.

"Ma andsin endast kõik, et oma potentsiaal valla lasta ja FIA Rally Stari otsus tõestas, et tegin kõik õigesti. Saime selle võimaluse ja see on meiesuguste noorte jaoks imeline võimalus, mida meil enne Rally Stari programmi ei olnud. Selle programmi abiga saime erinevatelt võistlustelt kogemust," sõnas Jürgenson.

Talendiprogrammi lõppfaasi pääses kuus sõitjat, kes osalesid sel hooajal erinevatel Euroopa rallidel Ford Fiesta Rally3 autoga. Jürgenson pääses kuue parima sekka, kui võitis eelmise aasta alguses Rally Star talendiprogrammi Euroopa finaali.

FIA sõnul ei valitud talendiprogrammi vilistlasi ainult tulemuste põhjal, arvesse võeti ka nende potentsiaali. "Me rääkisime sel hooajal rohkem potentsiaalist kui tulemustest, sest me ei vaadanud ainult sõitjate praegust taset. Vaatasime ka seda, kui kaugele nad selles spordis jõuda võivad. Mitte ainult järgmisel aastal, vaid tulevikus ka," sõnas FIA spordidirektor Robert Reid.

"Tulemusi on lihtne mõõta, potentsiaali aga märksa keerulisem. Lõpuks otsisime sõitjaid, kes võiksid 2025. aastal juunioride WRC maailmameistriks tulla ja tulevikus tõelisteks rallitähtedeks kujuneda," lisas autospordi katusorganisatsiooni ametnik.

FIA teatas, et kolm parimat talendiprogrammi vilistlast saavad pärast hooaega veel teise hooaja juunioride WRC-s, 2026. aastal tahetakse rallitalente näha juba Rally2 autodes.

Juunioride WRC hooaeg algab veebruaris Rootsi ralliga. "Rootsi minek on minu jaoks eriline, sest see on mu esimene lumeralli. See on olnud mu unistus, aga terve see aasta oli justkui unistus. Juunioride WRC-s osalemine on tõeliselt põnev!" ütles eestlane.