Tiitlikaitsja alistanud Eesti kurlingunaiskond tegi ajaloo parima EM-i

Pärast vastaselt ühe kivi röövimist õnnestus Eestil asuda kolme vooru järel 3:0 juhtima, aga järgmises voorus teenis Taani kolm punkti ja viigistas seisu, röövides viiendas veel ühe lisaks.

Kaheksandas õnnestus Taanil veel üks röövimine ja Eesti jäi juba 4:7 taha, aga tuli väga raskest seisust välja, sest eelviimases voorus teeniti koguni kolm punkti. 7:7 viigiseisul oli Taanil otsustavas voorus viimase kivi eelis, aga Eestil õnnestus röövimine ja see tõi ka väärt võidu.

Eesti naiskonna kapten Marie Kaldvee sõnas, et viimases kohtumises oli pinge suur. "Samas teadsime, et olime võitu väärt ja oleme piisavalt head, et mäng enda kasuks pöörata ning see õnnestus," kommenteeris Kaldvee.

Eesti kurlingukoondis koosseisus Kaldvee, Erika Tuvike, Liisa Turmann, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu lõpetas turniiri kolme võidu ja kuue kaotusega, mis andis A-divisjonis kümne tiimi konkurentsis kuuenda koha.

See tähistab Eesti naiskonna läbi aegade parimat resultaati ja tagas ühtlasi koha 2024. aasta maailmameistrivõistlustel, kuhu pääsevad turniiri kaheksa paremat.

"Kogu EM-i jooksul on meie tiim väga tugevalt mänginud, kuid me pole lihtsalt suutnud pöörata mänge enda kasuks, kus kohtumine on olnud väga tasavägine. Tunne on hea ja EM-i korraldus on olnud väga hea," lisas ta.

Euroopa meistrivõistluste põhiturniiril võitis kõik üheksa vastasseisu Šveits, lisaks pääsesid poolfinaali ka Itaalia (7-2), Rootsi (6-3) ja Norra (6-3).

Eestit edestas veel ka võõrustaja Šotimaa (5-4), seljataha jäid aga Taani (3-6), Türgi (2-7), Tšehhi (2-7) ja Saksamaa (2-7). Kaks viimast kukkusid järgmiseks korraks B-divisjoni.