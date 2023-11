Autoralli Eesti meistrisari laieneb Soome

Esialgse kalendri kohaselt on autoralli Eesti meistrivõistlustel 2024. aastal kavas seitse etappi, millest kaks sõidetakse välismaal.

Kui Lätis toimuv etapp on varasemast tuttav Aluksne ralli, siis uudsena jahitakse Eesti meistrivõistluste punkte Soome ralli meistrivõistluse sarja kuuluval Lääneranniku rallil Turu ümbruskonna teedel. Veoautod võistlevad vaid Eestis toimuvatel rallidel, vahendab Autosport.ee.

"Rõõm on tõdeda, et juba aastaid peetud plaan üks autoralli Eesti meistrivõistluse etapp Soomes sõita, on lõpuks teoks saamas," sõnas rallikomitee esimees Emilia Abel. "Sõitjaid ootavad ees huvitavad ralliteed ja tugev konkurents."

Hooaeg algab 19.-20. jaanuarini toimuva Aluksne ralliga ja jätkub 2. ja 3. veebruaril Otepää ralliga. Suvise hooaja avabki Lääneranniku ralli 24. ja 25. mail. Eesti meistrivõistluste kalendrisse naasev Võru ralli sõidetakse 14.-15. juunini.

Eesti meistrisarja punktid on mängus 5.-7. juulini toimuval Rally Estonial, kus seekord osalevad ka veoautod. Paide ralli sõidetakse 23. ja 24. augustil ja hooaja lõpetab traditsiooniliselt Saaremaa ralli 11. ja 12. oktoobril.

Hooaja kokkuvõttes arvestatakse sõiduautode klassides kuute paremat tulemust seitsmelt etapilt ja veoautodel nelja paremat viiest. "Üldjuhend on veel rallikomitees viimistlemisel ja avaldatakse detsembri keskpaigas," sõnas EAL spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.

Esialgne kalender:

19.-20.01 Rally Aluksne

02.-03.02 Otepää Talveralli

24.-25.05 Turu Rally

14.-15.06 Võru Rally

05.-.07.07 Rally Estonia

23.-24.08 Paide Rally

11.-12.10 Saaremaa Rally *

* Kinnitamisel