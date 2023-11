Raskesse seisu jäänud Austraalia võitles end poolfinaali

Kohtumises Tšehhi viis Tomas Machac (ATP 78.) tšehhid juhtima, sest alistas esimeses üksikmängus Jordan Thompsoni (ATP 56.) 6:4, 7:5.

Esinumbrite duellis aga võitis Alex De Minaur (ATP 12.) tulemusega 4:6, 7:6 (7:2), 7:5 Jiri Leheckat (ATP 31.) ja võrdsustas seisu. Seejuures sai Lehecka teises setis servida seisul 5:4 matši võidule, mis viinuks Tšehhi edasi, aga kaotas oma pallingugeimi nulliga.

Otsustavas paarismängus alistasid austraallased Matthew Ebden ja Max Purcell oma vastased Lehecka ja Adam Pavlaseki 6:4, 7:5 ning tagasid omadele poolfinaali Soome vastu.

"Ma ei ole midagi sellist oma silmaga näinud," sõnas Ebden. "Olen seda kunagi televiisoris näinud, tagasitulekuid hetkel, kui su selg on vastu seina. Aga see, et Alex andis meile šansi tulla ja võidelda on imeline."

"Mõtlesime sees olles, et oleme ühe geimi kaugusel väljakukkumisest ja... nüüd võitsime ja jõudsime poolfinaali, enam uhkemad ei saa me olla. Ma arvan, et see on tõeline märk meie tiimivaimust ja võitluskultuurist. Ei jõua järgmist vastasseisu ära oodata."

Neljapäeval tulevad Malagas väljakule kõigepealt Itaalia - Holland ja seejärel Serbia - Suurbritannia.