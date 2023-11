Argentina peatreener vihjas ootamatult võimalikule lahkumisele

45-aastane Scaloni asus Argentina koondise peatreeneriks 2018. aastal, juhtis meeskonna esmalt 2021. aastal Copa America võiduni ja mullu ka kolmandat korda maailmameistriks.

Eelmisel nädalal kaotati küll MM-valikmäng Uruguayle, aga pärast teisipäevast võitu võõrsil Brasiilia üle jätkatakse kuue vooru järel endiselt uue valiksarja liidrikohal.

Seetõttu tuli Scaloni sõnum pärast matši kõigile ootamatult. "Argentina vajab peatreenerit, kes saab kasutada selleks kogu energiat ja kel on kõik hästi. Ma pean võtma hoo maha ja mõtlema. Mul on vaja paljude asjade üle aru pidada," lausus argentiinlane pressikonverentsil.

"Need mängijad on treeneritele palju andnud ja pean põhjalikult mõtlema, mida edasi teha. See ei ole hüvastijätt või midagi sellist, aga ma pean mõtlema, sest latt on hästi kõrgel ning keeruline on jätkata ja jätkata võitmist."

"Need kutid teevad selle keeruliseks, nii et pean natuke aru pidama. Räägin pärast jalgpalliliidu presidendi ja mängijatega," lõpetas Scaloni ja keeldus täiendavatest küsimustest.

Kaitsemängija Cristian Romero kommenteeris hiljem, et loodab eduka juhendaja jätkamist. "Vaatame nüüd, tal on aega mõelda, ta ei öelnud riietusruumis selle kohta midagi. Me üritame teda ümber veenda," sõnas Tottenham Hotspuri pallur.