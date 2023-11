Iversen ootab, et Venemaa suusatajad tuleks taas konkurentsi pakkuma

Pärast seda, kui Venemaa ja Valgevene eemaldati sõjategevuse tõttu Valgevenes rahvusvahelistelt võistlustelt, domineerisid norralased just meeste seas väga võimsalt.

Eelmisel MK-hooajal toimunud 30 võistlusest võideti koguni 27. Samuti võideti kuldmedalid kõigil Planica MM-i distantsidel. Individuaalaladel saadi tosinast võimalikust kümme medalit ning lisaks võidutseti kahel võistkonnaalal.

"See situatsioon on murdmaasuusatamisele äärmiselt kahjulik. Samuti Venemaa suusatamisele. Nad olid viimastel aastal pea ainsad, kes suutsid meiega konkureerida," lausus 32-aastane Iversen väljaandele Nettavisen.

"Loodame rahu ja et nad saavad naasta. Vajalik on hetkel toimuva lõpetamine. Loomulikult on sellistes oludes keeruline motivatsiooni leida."

Venemaa sportlaste puudumisest hoolimata ei olnud Iverseni viimane hooaeg siiski kuigi edukas. Tema seni viimane kordaminek MK-sarjas jääb 2021. aasta jaanuarisse, kui tuli esikohale Lahti suusavahetusega sõidus. Eelmise hooaja lõpetas ta kokkuvõttes alles 31. kohal.

2021. aastal krooniti ta 50 km ühisstardist klassikatehnikasõidus maailmameistriks ja tegemist on tema ainsa individuaalse tiitlivõistluste medaliga. 2022. aastal kuulus Iversen Pekingi olümpial Norra koondise hõbedasse 4 x 10 m teatenelikusse.