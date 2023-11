Eestlane on ametis PSG ja Bayerni naiskondade vahelises kohtumises

Sel nädalal peetakse UEFA naiste Meistrite liigas kohtumisi, kuhu on delegaatidena ametisse määratud Eesti jalgpalliametnikud. Eesti delegaadid olid ametis ka U-21 EM-valikmängudel.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei täidab neljapäeval, 23. novembril delegaadi ülesandeid Pariisis, kus lähevad naiste Meistrite liiga alagrupimängus vastamisi Paris Saint Germain (Prantsusmaa) ja FC Bayern München (Saksamaa).

Alagrupiturniiril on seni naiskonnad pidanud ühe kohtumise ning nii Prantsusmaa kui Saksamaa suurklubi on jäänud võiduta: PSG jäi AFC Ajaxile alla 0:2 ning Bayern leppis AS Roma naiskonnaga 2:2 viiki. Mängu avavile kõlab Jean Bouini nimelisel staadionil kell 19.45.

Naiste Meistrite liigas täidab delegaadi ülesandeid ka Kadri Jägel, kes määrati ametisse täna, 22. novembril toimuvale SK Branni (Norra) ja SK Slavia Praha (Tšehhi) vastasseisule. Tänast mängu võõrustav Norra naiskond alustas alagrupiturniiri võidukalt, alistades SN Sankt Pölteni 2:1. Slavia Praha läheb teisele mängule vastu suurelt 0:9 kaotuselt, mis saadi kaheksakordselt Meistrite liiga võitjalt Lyonilt. Bergenis Branni staadionil kõlab avavile kell 19.45.

EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja oli 18. novembril delegaadina ametis Bačka Topolas, kus U-21 EM-valikmängus kohtusid Serbia ja Inglismaa. Mäng lõppes inglaste 3:0 võiduga. Kaks päeva hiljem, 20. novembril täitis Oleg Harlamov samu ülesandeid Boråsis, kus samas võistlussarjas läksid vastamisi Rootsi ja Holland. Hollandlased võitsid mängu 4:2 ning kindlustasid sellega oma kohta alagrupi tipus.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.