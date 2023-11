Stockholm kiitis taliolümpia võõrustamise heaks

"Linnavolikogu pooldab algatust korraldada 2030. aasta olümpia- ja paralümpiamänge," teatas linn. Stockholm võõrustas viimati olümpiamänge 1912. aastal, kuid ei ole kunagi korraldanud taliolümpiamänge.

Hiljuti on sarnase nõusoleku andnud ka Rootsi valitsus ning olümpiakomitee. Valitsus lisas, et on valmis leidma vahendeid, et võõrustamiseks vajalikud garantiid oleks kaetud.

"Kogu spordikogukond seisab ühtselt selle pakkumise taga. Kuna plaanime kasutada olemasolevaid areene ning kogemust, on siinsed tingimused paremad, kui need eales olnud on," ütles Rootsi spordikomitee ajutine juht Anna Iwarsson.

Esialgse pakkumise järgi saaks Stockholmist taliolümpia keskus, kuid spordialad oleksid veel mitme linna vahel jaotatud. Lisaks toimuks kelgutamisvõistlused Lätis Siguldas, kus eksisteerib selleks tarvilik taristu.

Lisaks Stockholmile soovib portaali Insidethegames sõnul 2030. aastal taliolümpiat korraldada veel Prantsusmaa ja Šveits. 2034. aasta favoriidiks peetakse Salt Lake Cityt, kus toimusid taliolümpiamängud viimati 2002. aastal.

Rahvusvaheline olümpiakomitee kõneleb potentsiaalsete korraldajatega ning plaanib otsustusprotsessi järgmisel nädalal juhatuse koosolekul alustada. Lõplikku otsust 2030. aasta mängude osas oodatakse järgmisel aastal.

2026. aasta olümpiamängud toimuvad Itaalias Milanos ja Cortina d'Ampezzos, kuid Stockholm oli lõpuni seotud ka nende mängude korraldamisega.