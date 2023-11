Jalgpalliliit korraldas klubidele jätkusuutlikkuse seminari

Infopäeva viis läbi EJL-i jätkusuutlikkuse programmi juht Juta Petersoo, kelle sõnul on tegemist esmakordse jätkusuutlikkuse koolitus-infopäevaga jalgpallikogukonnale, vahendab jalgpall.ee.

"Üritus oli eriline, kuna 55 UEFA liikmesriigist on Eesti esimene, kes sellise infopäeva on korraldanud. Infopäeva eesmärk oli tutvustada EJL-i väljatöötatud strateegiat – päeva jooksul puudutasime klubidega kogu jätkusuutlikkuse teemat ja tegime algseid samme selleks, et õpetada ka neile eduka strateegia loomist," rääkis Petersoo.

Koolituse teooriaosas tutvustati osalistele ESG ehk jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse kujundamise mudelit ning selgitati, kuidas mõjutab see EJL-i ja UEFA tööd. Praktilises pooles jagas jätkusuutlikku ürituse läbiviimise kogemust Rally Estonia esindaja Ena Poltimäe. Lisaks toimusid klubide esindajate omavahelised töögrupid, kus töötati välja keskkonda, sotsiaalset valdkonda ja organisatsioonitööd puudutav jätkusuutlikkuse näidisstrateegia.

"Klubisisese jätkusuutlikkuse strateegia loomine on lähitulevikus ka Premium ja eurosarjade jaoks vajaliku litsentseerimise nõue, seega on sarnaste ürituste korraldamine äärmiselt oluline ning sarnaseid päevi on plaanis korraldada ka tulevikus," selgitas Petersoo.