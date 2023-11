O'Sullivan: kui mul ei lasta Hiinas mängida, siis lõpetan karjääri

Snuukri maailma esinumber Ronnie O'Sullivan ütles, et ei ole rahul maailma snuukri katusorganisatsiooni World Snooker Touri otsustega piirata tippmängijatel tuurivälistel turniiridel osaleda. Britt lisas, et kui tal ei lubata tihemini Hiinas mängimas käia, võib ta otsustada profikarjääri lõpetada.

Oktoobris otsustasid viis maailma tippmängijat jätta vahele Põhja-Iirimaa lahtised ning mängida hoopis Macaus toimunud võistlusel. World Snooker Tour (WST) ähvardas mängijaid karistusega, kuid lõpuks muudeti Macau šõuvõistluse kuupäevi. Luca Brecel, Mark Selby, John Higgins, Thepchaiya Un-Nooh ja Ali Carter aga ikkagi Põhja-Iirimaal ei võistelnud.

Maailma esinumber O'Sullivan kommenteeris toona WST otsust ning pooldas konfliktis mängijaid. "Nad teevad minust näite. Ma ei saa ausalt rääkida, olen sellega nüüdseks leppinud. See on minu olukord, olen distsiplinaarkaristuse all," sõnas britt.

Šõuturniirid Aasias ja mujal maailmas on BBC andmetel tippstaatusega mängijatele väga tulusad üritused. O'Sullivan ütles, et kui tal ei lubata Aasias mängida, võib seitsmekordne maailmameister karjääri lõpetada.

"Mul ei ole muud valikut. Kui ma ei saa minna ja teha seda, mis mul vaja on - Hiinas palju mängida - siis ma lihtsalt ei mängi enam," ütles O'Sullivan. "Ühendkuningriigis ei maksta minu pingutuste vääriliselt, aga kui ma käin Hiinas, mängin ma suurepärastel areenidel suurepärase publiku ees. Armastan seda."

"Mind ei hinnata profituuril piisavalt, ühtki tippmängijat ei hinnata piisavalt," lisas britt. "Ma tahaks veel viis, kuus, seitse, kaheksa aastat mängida. Aga kui mind sunnitakse olukorda, kus see ei ole võimalik, siis ma ei lepi sellega, et ma pean turniir turniiri järele mängima."

"Olen viimased kümme aastat hästi elanud. Olen nautinud enda võistluste korraldamist. See pole kunagi varem probleem olnud, aga nüüd järsku on," ütles O'Sullivan. "Nüüd käin Hiinas tihemini ja WST tahab ka tükki saada. Ma ei tee midagi valesti. Neile lihtsalt ei meeldi, et ma enda heaks midagi teen ja et ma seda naudin."

WST kommenteeris O'Sullivani kriitikat lühidalt ning ütles et organisatsioon peab seisma kõikide mängijate eest. "Kuigi meil on hea meel, et Ronnie suurendab Hiinas oma populaarsust ja mängib eraturniiridel, on meie prioriteet kaitsta kõigi mängijate huve," teatas profituur.