Brasiilia ja Argentina fännid läksid hümnide mängimise ajal kaklema

Lõuna-Ameerika valiksarja kohtumine Brasiilia ning Argentina vahel algas tuliselt, kui kohale rännanud Argentina fännid ning Brasiilia poolehoidjad hümnide mängimise ajal kiskuma läksid. Rio de Janeiro politsei asus keerulist olukorda lahendama ning kasutas argentiinlaste vastu ka vägivalda.

Argentina mängijad proovisid olukorda rahustada, muuseas jooksis tribüünide juurde ka Lionel Messi. "Me nägime, kuidas politsei inimesi lööb ja mitmel mängijal oli seal fännialas ka pereliikmeid. Me ei saanud siis enam mängule keskenduda," ütles Messi. "See juhtus ka Copa Libertadoresel, Brasiilia politsei represseerib inimesi."

Argentina koondis kõndis seejärel platsilt ning ütles Brasiilia mängijatele, et ei naase platsile enne, kui olukord on rahunenud. "Me lahkusime platsilt, sest nendes oludes oleks olnud võimatu mängida. Ja me arvasime, et riietusuumi minek aitaks olukorda lahendada," lisas Messi.

Argentiinlased tulid pärast umbes 20 minutit taas platsile ning tegid siis lühikese soojenduse, misjärel mäng lõpuks ka algas.

69 000 pealtvaataja ees peetud mäng möödus tuliselt ning kiire tempoga. Vigu oli palju, väravavõimalusi aga vähe. Pärast väravateta möödunud avapoolaega sündis 63. minutil lõpuks kohtumise esimene ja ainus värav, kui Argentina kaitsja Nicolas Otamendi nurgalöögil kõige kõrgemale kerkis ning palli peaga Brasiilia väravasse lõi.

Seejärel hakkas Argentina konservatiivsemalt mängida ning keskendus edu säilitamisele. Brasiilia ei leidnud südika kaitseliini vastu võimalusi ning ülesanne läks 81. minutil veelgi keerulisemaks, kui poolkaitsja Joelinton punase kaardiga riietusruumi saadeti.

Argentina hoidis lõpuks 1:0 edust kinni ning teenis Lõuna-Ameerika grupis enda ühe kaotuse kõrvale viienda võidu. Brasiilia on võitnud kaks kohtumist, viigistanud ühe ning kaotanud kolm. Kaotus Argentinale oli ühtlasi Brasiilia esimene kaotus koduväljakul MM-valiksarjas, enne kohtumist oli Brasiilia võitnud 51 kohtumist ning viigistanud 13.

Argentina on 15 punktiga tabeliliider, teisel kohal on 13 punktiga Uruguay, Colombia jääb neist punkti kaugusele. Venezuela on üheksa punktiga neljas, kolmepunktilise karistuse saanud Ecuador on kaheksa punktiga viies, Brasiilia on seitsme punktiga kuuendal kohal.

Teised tulemused:

Paraguay - Colombia 0:1

Ecuador - Tšiili 1:0

Uruguay - Boliivia 3:0

Peruu - Venezuela 1:1