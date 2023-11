Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

Mõlemad meeskonnad lülitasid veerandfinaalides konkurentsist esiliigaklubid: Tartu alistas Eesti Maaülikool/Structura ja Pärnu oli parem Tallinna Ülikoolist.

Bigbank ja Pärnu on Cronimet liigas omavahel kohtunud korra ja siis jäi 3:1 peale Bigbank. Pärast oktoobri keskel toimunud kohtumist on aga Pärnu meeskonnas toimunud mitmed muudatused ning Toomas Jasmini hoolealused on kindlasti tugevamaks läinud.

Jasmin ütles poolfinaalseeria eel, et on meeskonna hetkeseisuga üsna rahul. "Täna saan öelda, et olen meeste hoiaku ja enesekindlusega rahul. Viimane võit Cronimet liigas andis enesekindlust juurde, aga selle pealt ei saa mõtlema hakata, et nüüd läheme ja paugutame. Peame mentaalselt hästi valmis olema," sõnas juhendaja.

Peatreener kiidab meeskonna viimast liitujat, sidemängija Vitalii Parkhomenkot: "Trennis on ta väga häid liigutusi näidanud ja mängus ka, samas võib kiire tõstega ka nii juhtuda, et ei saa keegi sellele pallile pihta. Aga ta on võimeline end üsna kiirelt parandama ja kogemusi on tal ka," ütles Jasmin.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg hetkel tiitli kaitsmisele ei mõtle, vaid keskendub poolfinaalile. "Tuleb väga raske seeria ja tiitli kaitsmisele ma praegu ei mõtle, vaid ainult Pärnule. Korra oleme neid võitnud, aga see oli täiesti teine Pärnu," ütles treener.

"Suurte kogemustega Renee Teppan ja Andrus Raadik on meeskonda hästi vedama hakanud, lisaks uus sidemängija, kes ajab mängu kiiremaks. Lisaks Toms Švans ja Jörgen Vanamõisa. Kui meenutada eelmisi hooaegu, kus Pärnu oli noorte ja arenevate meeste meeskond, siis nüüd on neil kõvasti kogemust juures, mis teeb nad väga ohtlikuks," sõnas Rikberg.

"Meie vormist rääkides, siis nädalavahetuse mäng Selver/TalTechiga oli võrkpalli taseme mõttes üks paremaid, mõlemalt poolt – korralikud servikiirused, rünnakuvõim ja sellest hoolimata ka blokk ja kaitse. Saime küll kaotuse, aga oli asju, mis mulle heameelt tegid. Poolfinaalid on kõigi Eesti klubide jaoks esimesed suure kaaluga mängud sel hooajal ja ootan põnevaid mänge," lisas peatreener.

Kohtumine Pärnu kodusaalis algab kell 19.00, kordusmäng toimub pühapäeval Tartus.

Teises poolfinaalis kohtuvad Selver/TalTech ja Võru Barrus Võrkpalliklubi, selle paari avamäng peetakse laupäeval, 25. novembril. Karikavõistlustel mängitakse kõigis paarides kuni finaalini kahemängulised seeriad. Võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim. Naiste ja meeste finaalid mängitakse 16. detsembril Pärnus.