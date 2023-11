Jazz tantsis Lakersi pilli järgi, James jõudis märgilise tähiseni

Lakers teenis tänavusest hooajast alanud hooajasisesel turniiril enda neljanda järjestikuse võidu, kui alistas Utah Jazzi suurelt. Jazz jäi koheselt tagaajaja rolli ning seisult 4:6 läks mäng käest ja Lakers juhtis avaveerandi lõpuks juba 15 punktiga. Poolajaks kasvas vahe 21-punktiliseks, otsustaval veerandil juhtis Los Angeles korra 39 punktiga. Mängu lõpuks jäi tabloole kodumeeskonna 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24) võit.

Lakersit juhtis võidumängus Anthony Davis, kes tegi 26 punkti ja 16 lauapalliga suure kaksikduubli. Lakers sai veel D'Angelo Russellilt 20 punkti ning Austin Reavesilt 19 punkti.

LeBron James panustas 17 punkti, üheksa korvisöödu ning seitsme lauapalliga. NBA skoorikuningas jõudis 38-aastaselt suurejoonelise tähiseni ning on nüüd enda karjääris visanud kokku 39 012 punkti. Kaks neist tulid teisipäeva öösel võimsa ühe käe tomahawk pealtpanekuga, mille sarnaseid on NBA fännid näinud juba üle 20 aasta.

HAMMER TIME pic.twitter.com/RGDPU5jw1M — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 22, 2023

Jazzi eest oli resultatiivseim türklane Ömer Yurtseven, kes lõpetas 18 punkti ja kuue lauapalliga. Soomlasest tähtmängija Lauri Markkanen panustas 10 punkti ja kaheksa lauapalliga. Jazzi mängijatest sai ainsana positiivse +/- suhte Kris Dunn, kes veetis platsil vaid kaheksa minutit.

Lakers kindlustas võiduga edasipääsu NBA hooajasisese turniiri veerandfinaalidesse, mis algavad detsembri alguses. Põhihooajal on Lakers võitnud üheksa kohtumist ning jätkab läänekonverentsis kuuenda kohaga, Jazz on võitnud neli mängu ning on konverentsis 12. tabelireal.

Edasipääsu hooajasisese turniiri põhitabelisse kindlustas ka Indiana Pacers, kes alistas koduväljakul Atlanta Hawksi suureskoorilises mängus 157:152 (34:40, 39:46, 46:28, 38:38).

Pacersi resultatiivseim oli meeskonna tugitala Tyrese Haliburton, kes lõpetas mängu 37 punkti ning 16 resultatiivse sööduga. Veel kuus Pacersi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani. Hawksi eest viskas Trae Young 38 punkti, Dejounte Murray lisas omalt poolt 28 silma ja Bogdan Bogdanovic panustas 26 punktiga.

Pacers on idakonverentsis võitnud kaheksa kohtumist ja kaotanud viis, asetsedes sarnaselt Lakersile konverentsis kuuendal kohal. Hawks on kuue võidu ja seitsme kaotusega üheksandal tabelireal.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Toronto Raptors 126:107

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 119:122 (la.)

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 120:107