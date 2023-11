Kaotusseisu jäänud Flora alistas Tammeka neljaväravalise eduga

Naiskonnad suutsid pooltunnini hoida oma kaitseliini korras ja väravaesise puhtana. Esimese eksimuse lubasid endale Flora naised, kui valesöödu järel sattus pall Marie Kiiviti jalale, kes end löögile mängis ning nahkkera väravavahi kõrvalt viimase selja taha saatis. Viigivärava sai Flora kirja esimese poolaja teisel lisaminutil, kui Lisette Tammik tõstis palli Vlada Kubassovale jooksu peale ning too värava eest nahkkera ristnurka lennutas. Vaheajale läksid naiskonnad seisuga 1:1, vahendab jalgpall.ee.

Teisele kolmveerandtunnile tuli näljasemalt vastu Flora, kes uue käigu sisse pani ning Tammeka väljaku poolel ohtlikke momente tekitas. Juhtvärava lõi Flora 55. minutil, kui Mari Liis Lillemäe tsenderduse järel värava ees lahtiseks jäänud pallile sai jala vahele Egle-Eliise Kurg. Edu duubeldati viis minutit hiljem sarnase stsenaariumi järgi: Lillemäe tõusis paremalt äärelt, tsenderdas värava alla ning seal pääses kaitsjate vahelt löögile Getter Saar. Oma teise ning Flora neljanda tabamuse vormistas 78. minutil Kurg. Kümne minuti pärast suutis Tammeka kaotusseisu vähendada, kui kauglöögist näitas resultatiivsust Carola Erik.

Kodunaiskonna tabamusele oli vastus olemas Tammikul, kes 90. minutil karistusalast palli rahulikult värava vasakusse alla nurka saatis. Kohtumise lõpptabamuse eest kandis viiendal üleminutil hoolt Jessika Uleksin.

Naiste meistriliigas on mõlema naiskonna saatus selge: Flora on 75 punktiga võitnud meistritiitli, Tammeka, kes on kogunud 44 silma, on kindlustanud endale kolmanda koha.

Meistriliiga viimase vooru kohtumised mängitakse pühapäeval, 26. novembril kell 12.