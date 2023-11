Eesti kurlingunaiskond sai EM-il napi kaotuse

Kohtumine Šveitsiga oli tasavägine ning seitsmenda vooru lõpuks oli seis 5:6 ehk kõik võimalused edasiseks edukaks mänguks olid Eestil olemas. Paraku ei õnnestunud kahes järgmises voorus eestlannadel punkte teenida ning mõlemad voorud lõppesid nullseisuga. Seega kümnenda vooru järel jäigi kohtumise tulemuseks 5:6 Šveitsi kasuks.

Eesti naiskonnal on EM-il kirjas kaks võitu ja neli kaotust ning üldtabelis jagatakse kuuendat kohta.

Eesti järgmiseks vastaseks on tugev Rootsi koondis, kes jagab hetkel kolmandat kohta.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki.

Eesti kurlingumeeskond võistleb B-divisjonis, meestel on peetud neli kohtumist ning kirjas on üks võit ja kolm kaotust. Eesti koondises mängivad kapten Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzendzeljuk ja Aleksander Andre. Meeskonna treener EM-il on Derek Brown.