Marko Koks: oleme viimastes kohtumistes väga ebastabiilselt esinenud

Kehra ja HC Tallinna eelmine omavaheline kohtumine lõppes võitlusliku viigiga. Tabelis paikneb HC Kehra hetkel kuue punktiga viimasel play-off kohal ja HC Tallinn on ühe viigipunktiga kuues. Harjumaalastel on seljataga ka nädalavahetusel toimunud karikavõistluste veerandfinaal, kus kahe mängu kokkuvõttes Servitile alla jäädi. Treeneripinkidel lähevad esmakordselt pärast Eesti koondise tüüri ülevõtmist vastamisi peatreener Martin Noodla ja koondise abitreener Janar Mägi.

"Hetkel asume meistriliiga tabelis neljandal kohal ning kindlasti tahaks põhiturniiri lõpuks vähemalt sellele pulgale jääda. Mida varem selle kindlustatud saame, seda parem on, siis saaks lõpufaasis ka teistele asjadele keskenduda. Kuid kahjuks meie seis hetkel liiga hea ei ole. Pisivigastused ja haigused on oma jälje jätnud ning möödunud nädalavahetuse mäng Servitiga näitas, et meie minek ei ole nii hea, kui ta oli eelmises ringis," analüüsis HC Kehra treener Janar Mägi.

"Hetkel pole meil tabelis ühtegi võitu ning HC Kehra on tiim kelle vastu on võimalik punkte teenida. Vigastustega on meil praegusel pimedal ajal probleeme, kuid läheme ikka võidu peale välja. Ega hetkel palju muud ei ole, selline põhihooaja rutiinne tiksumine. Suurim küsimärk on Volodõmõr Štšerbani osalemine, kes on küll küünarnuki probleemidest üle saanud, kuid kerge haiguse tõttu pole treeningutel osalenud. Õnneks on meil pallureid siiski küllalt ja saame korraliku meeskonna välja panna," lisas HC Tallinna juhendaja Martin Noodla.

Eelmise aasta karikafinalistid SK Tapa ja Viljandi HC kohtuvad kohtuvad Lääne-Virumaal. Möödunud hooajal alistas Viljandi karikafinaalis Tapa kindlalt ning kuigi mõlemad tiimid on palju muutunud, siis suutsid mulgid ka eelmises omavahelises kohtumises meistriliigas vastased viie punktiga alistada. Mõlemal tiimil on rünnakupoolel selged liidrid, kui viljandlaste Hendrik Koks ning tapakate Marcus Rättel on sarja nelja parima väravaviskaja hulgas.

"Meie mõtted juba paar nädalat tulevikus, kui Raasikul peetakse karikavõistluste finaalturniir. Tahaks selleks hetkeks kindlamat esitust näha. Oleme viimastes kohtumistes väga ebastabiilselt esinenud. Kehvad perioodid tulevad sisse. Üritame neljapäeval just taastada nii mängijate individuaalset kui ka meeskondlikku enesekindlust," kommenteeris Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Ega mõtted enne selle nädala kohtumist kerged ei ole. Meil on mitmed põhikoosseisu mängijad vigastatud. Tähtsamad matšid seisavad meil ees karikavõistluste finaalturniiril ning loodame selleks hetkeks vormi rihtida ja mehi tagasi rivisse saada. Loomulikult tahame kodupubliku ees alati meile omast võitluslikku käsipalli näidata, kuid on tunda, et meestesse on sisse tulnud kerge vaimu ja keha väsimus," lõpetas SK Tapa juhendaja Elmu Koppelmann.

Meeste meistriliiga mängud sel nädalal*:

22.11 kell 19.00 (Kehra Spordihoone) HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn

23.11 kell 19.00 (Tapa Spordikeskus) SK Tapa - Viljandi HC

*Kuna mõned mängud lähevad nii meistri- kui ka Balti liiga arvestusse, siis Mistra ja Põlva Serviti vaheline võitlus toimub jaanuaris.