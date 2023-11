Eagles sai Super Bowli kordusetenduses magusa revanši

Kui aasta alguses võidutses Super Bowlil Chiefs 38:35, siis nüüd võttis Eagles võõrsil revanši numbritega 21:17. Eagles oli poolajaks 10-punktilises kaotusseisus 7:17, kuid meeskonna mängujuht Jalen Hurts jooksis teisel poolajal kaks touchdown'i, tuues külalistele võidu 21:17. Chiefsil oli mängu viimasel rünnakul võimalus võit endale napsata, kuid Marquez Valdes-Scantling pillas mängujuht Patrick Mahomesilt tulnud palli maha.

"See oli täielik meeskonnavõit. Kuidagiviisi saime hakkama," ütles Hurts mängu järel. "Oli korralik lahing, aga kahjuks me ei mänginud rünnakul piisavalt hästi. Õnneks kaitse aitas meid hädast välja. Nad tegid suurepärase mängu. Me hetkel järjest võidame, aga me ei mängi kaugeltki oma parimat mängu. Saaksime paljusid asju oluliselt paremini teha," lisas mängujuht.

Eagles sai ühe kaotuse kõrvale üheksanda võidu ja jätkab NFC konverentsis kindlalt liidrikohal. Chiefs hoiab AFC konverentsis seitsme võidu ja kolme kaotusega teist kohta.