Olympiakos tahab Žalgirise tagamängijat endale

Korvpalliportaal BasketNews kirjutab, et Kaunase Žalgirise tagamängija Naz Mitrou-Long võib liituda Pireuse Olympiakosega.

Kreeka korvpalliajakirjaniku Konstantinos Melayese andmetel on Olympiakosel Mitrou-Longi palkamiseks kaks põhjust. Esiteks on Kanadas sündinud tagamängija Žalgirise rotatsioonis üha rohkem pingil, näiteks Leedu klubi eelmises Euroliiga mängus Müncheni Bayerni vastu pääses ta väljakule ainult kolmeks minutiks. Teiseks ei läheks Mitrou-Long Kreeka liigas leegionärina kirja, sest tal on ema kreeka päritolu tõttu võimalik taotleda Kreeka passi.

Juhul kui üleminek saab teoks, võib Mitrou-Long Olympiakose eest Euroliigas mängida alates 30. detsembrist. Kreeka liigas saaks ta väljakule joosta esimesel võimalusel.

30-aastane Mitrou-Long on tänavu Euroliigas keskmiselt visanud 4,1 punkti ja võtnud 1,2 lauapalli mängu kohta. Olympiakos on sel hooajal juba ühe Žalgirise mängija palganud, kui septembris liitus klubiga Leedu koondislane Ignas Brazdeikis. Žalgiris teenis tehinguga väidetavalt 500 000 eurot.