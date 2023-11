Jakob Ingebrigtsen pidi hooaja enneaegu lõpetama

Sel aastal staadionirajal neli tiitlivõistluste medalit võitnud ning erinevatel distantsidel Euroopa- ja maailmarekordi püstitanud Ingebrigtsen pidi hooajale joone alla tõmbama detsembris Brüsselis peetavatel krossijooksu Euroopa meistrivõistlustel. "See on minu esimene võistlus pärast kergejõustikuhooaega. Tean, et Brüsselis on olud ilmselt mudased ja võistlusrada karm, aga see mind ei huvita. Tõtt-öelda ma loodan, et seal on külm ja rõve," rääkis Ingebrigtsen oktoobris.

Paraku jääb norralasel kahel viimasel aastal võidetud krossijooksu EM-tiitel kaitsmata, sest teda vaevab vaagnaluu vigastus. Vendade Ingebrigtsenite pressiesindaja Espen Skoland teatas NRK-le, et Jakob tahab pärast pikka ja kurnavat hooaega keskenduda vigastusest taastumisele ja treeningutele.

NRK olümpiavõitjast stuudioekspert Vebjörn Rodal usub, et Norra medalivõimalused said tugeva hoobi. "Jakob oli kõige selgem kullakandidaat. Meil on kvaliteetne meeskond, aga ma kahtlen, kes keegi neist suudab medali võita. Õnneks on meie naiskonnas võistlustules Karoline Bjerkeli Grövdal, kes läheb tiitlit kaitsma," märkis Rodal.

Üks Ingebrigtsen siiski stardib Brüsselis. Jakobi vanem vend Henrik esindab Norra meeskonda koos Magnus Tuv Myhre, Jacob Boutera ja Even Bröndbo Dahliga. Henrik Ingebrigtsen tuli krossijooksus 2012. aastal U-23 vanuseklassi EM-il kuldmedalile. Lisaks Jakobile on ka keskmisel vennal Filipil auhinnakapis kuldmedal täiskasvanute EM-ilt, mille ta võitis 2018. aastal Tilburgis.

Krossijooksu Euroopa meistrivõistlused toimuvad Brüsselis 10. detsembril. Euroopa meistrid selguvad seitsmes erinevas kategoorias.