Nooleviske suurkuju jätab spordiga hüvasti: aeg ei oota kedagi

Dartsimaailmas hüüdnime The Power all tuntud Taylor lõpetas esimest korda karjääri 2018. aastal pärast MM-finaali jõudmist, kuid naasis võistlustulle eelmisel aastal.

63-aastase inglase sõnul on ta 35-aastase karjääri jooksul läbinud uskumatu teekonna. "Ma olen nautinud igat minutit. Ma armastan alati esineda oma parimate võimete kohaselt, aga aeg ei oota kedagi ja ma tean, et nüüd on õige hetk lõpetada. Kavatsen endiselt korralikult pingutada ning anda fännidele seda, mida nad tahavad – lahkuda võimete tipul," lausus Taylor.

Taylor tuli esimest korda maailmameistriks 1990. aastal. Aastatel 1994-2007 mängis ta 14. järjestikuses MM-finaalis, võites selle vahemiku jooksul veel 11 MM-tiitlit. Maailma esinumbri staatust hoidis ta endas käes kokku 13 aastat.

Järgmisel aastal mängib Taylor seenioride profituuril, mis koosneb 11 etapist. Hooaja viimane võistlus on kavas 17. novembril Newburys.

⚡️Taylor to call time with Seniors Swansong ⚡️@PhilTaylor is set to call time on a glistening career by hanging up the darts at the end of 2024.



The greatest of all time has committed to one more year on the World Seniors Darts Tour before stepping into retirement



Full… pic.twitter.com/ReO2Tvk8ER