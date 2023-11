Eestile abikäe ulatanud treener pani ameti maha

2018. aasta septembris koondise tüüri juurde astunud Silhavy vedas Tšehhi eelmistel Euroopa meistrivõistlustel kaheksa parema sekka ning kindlustas koondisele koha ka järgmise aasta EM-finaalturniiril. Tšehhi tagas endale pileti esmaspäeval, kui koduväljakul alistati Moldova 3:0. Ühtlasi pääses tänu tšehhide võidule Eesti koondis EM-valiksarja play-off mängudele.

62-aastane Silhavy sõnas pärast võitu Moldova üle, et oli otsuse langetanud juba enne mängu algust. "Täna on meil põhjust rõõmustada, kuid ma teavitasin juba enne mängu [Tšehhi jalgpalliliidu presidenti] Petr Fouskat, et soovin ametist lahkuda. Tundsin tohutut survet, vahel ei saanud ma sellest isegi aru. Ka see aitas kaasa minu otsusele," märkis Silhavy, lisades, et mitte ainult tema, vaid kogu treeneritetiim lahkub koondise juurest.

Ehkki Tšehhi läbis seekordse EM-valiksarja edukalt, kritiseeriti Silhavyt kodumaa meedias, sest kohalike vutiekspertide hinnangul ei suutnud koondis mängida atraktiivset jalgpalli ega suutnud n-ö nõrgemaid vastaseid piisavalt veenvalt alistada. Silhavy juhedamisel võitis Tšehhi 60 mängust 29, viigistas 10 ja kaotas 21.

"Despite we are happy now after the final whistle as we reached the final EURO tournament, we, as a staff team, decided we will not continue in the Czech national team."



