Sander Puri riputab putsad varna

Viimased kaks aastat kodulinnaklubi Tartu JK Tammekat esindanud mängumees kandis veel mullu meeskonnas kindlalt põhiraskust, kuid tänavu kuivasid minutid tervisemurede tõttu tasapisi kokku. "Keha ütleb mulle, et on aeg! On juba varem öelnud, aga ma pole eriti kuulanud," ütles Puri Soccernet.ee-le.

Puri lahkumismänguks saab pühapäeval, 26. novembril toimuv Premium liiga üleminekumäng, milles Tammeka läheb vastamisi Viimsi JK-ga.

Puri esindas Eesti koondist 92 korda ning on lisaks Tammekale Eesti meistriliigas esindanud ka TJK Legionit, Nõmme Kalju FC-d ja Tallinna FC Levadiat. Välismaal mängis ta mitme erineva riigi liigades, aastail 2010-2018 olid tema koduklubideks Larissa (Kreeka), Kielce Korona (Poola), Lombard Papa (Ungari), Kuopio Palloseura (Soome), St. Mirren (Šotimaa), York City (Inglismaa), Karvina (Tšehhi), Sligo Rovers ning Waterford (mõlemad Iirimaa)

