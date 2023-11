Kurlingunaiskond pidi EM-il Itaalia paremust tunnistama

Eestlannad jäid esimeses voorus Itaalia vastu 0:4 kaotusseisu, kuid neljanda mänguvooru lõpuks oli tablool juba 5:5 viigiseis. Eesti asus seejärel järgmise kahe vooruga kohtumist kahega juhtima ning seitsmenda vooru lõpuks oli seis 7:6 eestlannade kasuks.

Tokyo olümpiamängudel kuldmedali võitnud Stefania Constantini juhitud Itaalia koondis teenis aga kaheksandas voorus kaks punkti ning lisas üheksandas veel kolm, et ilma kümnenda vooruta 11:7 võit realiseerida.

Eesti naiskond on EM-il võitnud kaks kohtumist ning kaotanud kolm, üldarvestuses jätkavad eestlannad kuuenda kohaga. Teisipäeval kohtub Eesti Šveitsi ning Rootsiga, põhiturniiri viimased mängud toimuvad neljapäeval.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.

Eesti kurlingumeeskond avas pühapäeval B-divisjonis võiduarve, kuid jäi esmaspäeval Ungarile 4:10 alla. Eestlastel on kirjas üks võit ja kolm kaotust. Üldarvestuses jätkatakse A-alagrupis kuuendal kohal, teisipäeval minnakse vastamisi Läti esindusega.

Koondises mängivad kapten Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzendzeljuk ja Aleksander Andre. Meeskonna treener EM-il on Derek Brown.