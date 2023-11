Austraalia tuli kuuendat korda kriketi maailmameistriks

Finaalis mängis Austraalia võõrustaja ja favoriidi Indiaga, kes oli varasemalt alagrupimängudes austraallased juba alistanud.

India alustas esimesena löömist ning suutis 50 vooru jooksul lüüa 240 jooksu, kaotades sealjuures kõik 10 wicket'it. Austraalia löömine ei alanud kuigi edukalt, kui meeskonna peamised punktitoojad David Warner, Michell Marsh ja Steven Smith palliti India poolt mängu alguses välja. Kastanid tõi Austraalia jaoks tulest Travis Head, kes suutis lüüa 137 jooksu.

Austraalia võitis kohtumise lõppseisuga 241/4 vs 240/9 ning teenis sellega enda kuuenda MM-tiitli. "Me saime just hakkama täiesti uskumatu saavutusega," sõnas austraallane Marnus Labuschagne. "See on mu elu suurim saavutus. India oli turniiri parim meeskond, aga kui sa mängid oma kõrgeimal tasemel, on sul alati võimalus."

Finaalmängu parimaks mängijaks valiti Head, turniiri parima mängija auhinna pälvis India tähtmängija Virat Kohli