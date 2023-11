Vaikne tuul võttis purjetamiskoondiselt võimaluse edasipääsu jahtida

1/16 seeriasõitudele pääsenud Eesti purjetamiskoondis alustas esimeses alagrupis kolmanda kohaga ning teenis kahel järgneval võistluspäeval teise koha. Esimesel päeval teenis võidu Malaisia, teisel Tšiili ning kolmanda sõidu võitis Austria.

Neljandal võistluspäeval oleks olnud võimalus teenida topeltpunkte, aga paraku jäi tuulest vajaka ning kuna Eesti ei olnud sõitu võitnud, langesid nad konkurentsist. "Väga lootsime, et tuleb sõit. Kolmel paadil meie grupis oli võrdselt punkte, aga reeglid on sellised, et kui on võrdselt punkte, siis loeb, kellel on rohkem esikohti," ütles Eesti purjetamiskoondise kapten Tõnu Tõniste.

"Ilmaprognoos oli [pühapäeval] isegi lubavam kui varasematel päevadel, aga juhtus see, mis kahjuks purjetamises juhtub - tuul oli vaikne. Kella kahe paiku päeval oli selge, et meie startideni mingil juhul ei jõuta. Kahjuks läks nii," lisas Tõniste.

21.-25. novembril toimuvatele kaheksandikfinaalide seeriasõitudele pääsesid edasi Tšiili ja Malaisia, Austria jäi alagrupis kuue punktiga Eesti järel neljandaks.

Tõniste ütles, et koondis oli igati võitlusvõimeline. "Potentsiaali jäi realiseerimata ka, mõned asjad jäävad kripeldama, aga igal juhul suured tänud meeskonnale, et nad neli aastat selleks siin jõudumööda valmistusid," ütles kapten.