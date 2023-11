Alvarado võidutses teist MK-etappi järjest, meestest oli parim Iserbyt

Eliitnaiste sõidus käis tõsine duell kahe tiimikaaslase, Alvarado (Alpecin-Deceuninck) ja Hollandi meistri Puck Pieterse vahel. Viimane neist võistles viimati üle kuu aja tagasi. Võistluse esimeses pooles näis tugevam olevat Pieterse, kes sai vahepeal isegi üheksasekundilise edumaa, kuid võistluse teises pooles pani oma paremuse siiski maksma Alvarado, võites teise MK-etapi järjest 21-sekundilise vahega klubikaaslase ees. Hollandile tõi kolmikvõidu Lucinda Brand (Baloise Trek Lions; +0.44), vahendab ejl.ee.

"Ma olen minevikus kõvasti võidelnud, et olla täna siin, kus ma olen. Tundsin raskusi ka selle võistluse jooksul. Teadsin, et Puck on tugev, aga ma võitlesin iga meetri ja sekundi eest," ütles Alvarado. "Usun, et see on üks minu väärtuslikemaid võite."

Eliitmeeste võistluse võitis vaatamata aeglasele algusele ja rehvipurunemisele Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal; 56.35), edestades MK-sarja üldliidrit Lars van der Haari (Baloise Trek Lions) kümne ning hollandlast Joris Nieuwenhuisi (Baloise Trek Lions) ühe minuti ja 20 sekundiga

"Arvan, et see on mu lemmik ja üks parimatest võistlustest sel hooajal. Mul olid väga head jalad. Kahju, et kohe avaringil läks rehv katki, sest kaasvõistlejatest oli kohati keeruline mööduda, kuid ma jätkasin tugevalt sõitmist ja suutsin siiski võita. Ma olen väga õnnelik," sõnas Iserbyt.

MK-sarja üldliidritena jätkavad Alvarado ja Iserbyt. MK-sarja viies etapp sõidetakse 26. novembril Iirimaal Dublinis.