Koondisemängus viga saanud hispaanlane jääb pikemaks ajaks platsi kõrvale

Kolmekordne Euroopa meister Hispaania lõpetas seekordse EM-valiksarja 3:1 võiduga Gruusia üle, kuid pärast mängu selgus, et 19-aastane Barcelona poolkaitsja Gavi rebestas põlves ristatisideme.

Gavi vigastas põlve esimesel poolajal, kui oli langevat palli alla võtmas ja taha astudes juhtus midagi parema jala põlvega. Barcelona ridadesse kuuluv mängumees lahkus väljakult pisarais.

Hispaanlase koduklubi Barcelona teatas esmaspäeva õhtupoolikul, et 19-aastase poolkaitsja hooaeg on läbi, sest ta rebestas paremas põlves täielikult ristatisideme. Lisaks sai viga ka välimine menisk.

"Andaluusia poolkaitsja on fännide seas üks lemmikuid. Gavi energia ja sihikindlus väljakul defineerivad teda mängijana ja ta annab endast Barcelona särgis kõik. Just sellel põhjusel on tema vigastus suur löök kõigile fännidele," kirjutas klubi pressiteates.

Ristatisideme (ACL) vigastusest taastumine kestab üldjuhul tänapäeval kuni kümme kuud, kuid sportlased on tõsisest vigastusest ka kiiremini naasta suutnud. Gavi taastumisperioodile avaldab lisasurvet aga jalgpalli EM-finaalturniir, mis toimub järgmise aasta juunis.

19-aastane Gavi on Barcelona eest pidanud 111 kohtumist ning mänginud rolli 17 värava löömises - neist seitsmel on ta ise autor. Mullu tuli ta Hispaania meistriks ning võitis ka Hispaania superkarika, eelmisel aastal valiti Gavi ka parimaks Euroopas mängivaks jalgpallitalendiks (Golden Boy auhind).