NFL: Heas hoos Texans teenis võidulisa, Billsi rünnak oli plahvatuslik

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL jätkas debüüthooaega tegev mängujuht CJ Stroud suurepäraselt, kui juhtis enda Houston Texansi kolmanda järjestikuse võiduni. Mänguvooru eel ründekoordinaatori lahti lasknud Buffalo Bills näitas taset, kui alistas koduväljakul New York Jetsi 32:6.

Sel suvel talendikorjes teisena valitud Stroud on mänginud enda karjääri esimesel hooajal nii hästi, et tema nimi on kerkinud kõige väärtuslikuma mängija auhinna arutelusse. Houstoni mängujuht oli pühapäeval taas hoos, kui juhtis enda meeskonna koduväljakul Arizona Cardinalsi vastu 21:16 võidule.

Suurepärase viskekäega Stroud viskas kaks touchdown'i, neist üks oli kaunis pikk pall samuti sel aastal draft'is valitud Tank Dellile. Teine skoorivise läks Dalton Schultzile, kokku viskas Stroud 336 jardi, kuid Cardinalsi kaitse tegi ka kolm vaheltlõiget. Texansi eest tegi touchdown'i veel jooksja Devin Singletary.

WHAT A THROW WHAT A CATCH!!!! pic.twitter.com/kypBLtytSx — Houston Texans (@HoustonTexans) November 19, 2023

Arizona eest oli teist nädalat järjest väljakul raskest põlvevigastusest taastunud mängujuht Kyler Murray, kes alustas mängu pika touchdown-sööduga, kuid jäi seejärel tagasihoidlikuks.

Texans võitis enda kolmanda järjestikuse kohtumise ja on nüüd AFC konverentsis play-off'i kohal, Cardinals on sel hooajal 11 mänguvoorus teeninud vaid kaks võitu.

Pärast eelmist mängu oma ründekoordinaatori Ken Dorsey lahti lasknud Buffalo Bills sai pühapäeval taas rünnakul hoo sisse ning teenis koduväljakul divisjonirivaali New York Jetsi vastu kindla 32:6 võidu.

Buffalo staarmängujuht Josh Allen tegi ühe pallikaotuse ning Billsi rünnak oli märkimisväärselt paremas rütmis. Ühtlasi oli rünnakul tagasi ka plahvatuslik element - Khalil Shakir püüdis Allenilt söödu ning jooksis selle 81-jardiseks touchdown'iks. Lisaks võttis Billsi kaitse neljal korral Jetsi rünnakult palli ära.

Buffalo hoidis võiduga enda play-off'i lootused elus ning on 11 mänguvooruga võitnud kuus mängu, kuid asetseb AFC konverentsitabeli kaheksandal kohal. Jets on võitnud neli kohtumist ning kaotanud kuus, nende hooaja rikkus ära legendaarse mängujuhi Aaron Rodgersi vigastus hooaja avamängus.

Mänguvooru keskses mängus alistas Denver Broncos kodus Minnesota Vikingsi 21:20. NFL-i põhihooaja 11. mänguvoor saab lõpu öösel vastu teisipäeva, kui omavahel lähevad vastamisi mulluses Super Bowlis kohtunud Philadelphia Eagles ning võõrustaja Kansas City Chiefs. Veebruaris alistas Chiefs finaalmängus Eaglesi 38:35, mõlemad meeskonnad on ka sel hooajal enda konverentsis esikohal.

Teised tulemused:

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 34:20

Washington Commanders - New York Giants 19:31

Miami Dolphins - Las Vegas Raiders 20:13

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 34:14

Green Bay Packers - Los Angeles Chargers 23:20

Detroit Lions - Chicago Bears 31:26

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers 13:10

Carolina Panthers - Dallas Cowboys 10:33

San Francisco 49ers - Tampa Bay Buccaneers 27:14

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 17:16