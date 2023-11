Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il teise võidu

Türgi alustas kohtumist enesekindlalt ning neljanda vooru järel oli vastase ülekaal 6:2. Kuuendas voorus võitis Eesti naiskond kolm punkti ning seitsmendas voorus röövis veel ühe punkti lisaks. Seitsmendasse vooru mindi viigiseisus 6:6. Vastasel oli küll kasutada viimase kivi eelis, kuid Eesti strateegilise mängu tulemusel ei jäänud Türgil muud üle kui lõpetada voor nullseisuga, hoides viimase kivi eelist kaheksanda vooru tarbeks. Kaheksandas voorus sundis Eesti siiski vastast võtma ühe punkti ning üheksandasse vooru mindi Türgi eduseisus 7:6, kuid Eestil oli viimase kivi eelis. Mängu viimases voorus õnnestuski eestlannadel mängu juhtida ning viimase kivi eelis edukalt realiseerida, võites koguni kolm punkti. Kohtumine lõppes Eesti kasuks 9:7.

Eesti naiskonnal on hetkel EM-il kirjas kaks võitu ja kaks kaotust ning üldtabelis jagatakse Šotimaaga viiendat kohta. Eesti järgmiseks vastaseks on Itaalia esindus, mäng algab Eesti aja järgi kell 18.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.

Eesti kurlingumeeskond avas samuti võiduarve, alistades Portugali esinduse tulemusega 13:9. Eesti meeskond võistleb B-divisjonis, hetkel on meestel peetud kolm kohtumist ning kirjas on üks võit ja kaks kaotust. Eesti koondises mängivad kapten Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzendzeljuk ja Aleksander Andre. Meeskonna treener EM-il on Derek Brown.