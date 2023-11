Kullamäe koduklubi kaotas viimase sekundi ülikaugest viskest

Poolajapausiks suutis Kullamäe tööandja välja võidelda 41:38 eduseisu. Kolmanda veerandaja keskel tegi Bilbao 8:0 vahespurdi ning viimasele neljandikule mindi vastu seitsmepunktilises eduseisus. Bilbao juhtimisel kulges ka suurem osa neljandast veerandajast, kirjutab Delfi.

Viimaste minutite draamas mängis märkimisväärset rolli ka Eesti koondislane Kristian Kullamäe. 12 sekundit enne kohtumise lõppu pääses Kullamäe Bilbao 77:76 eduseisus vabaviskejoonele. Eestlane tabas kahest viskest ühe. Järgneval rünnakul suutis Pau Ribas tabada keskpositsiooni viske, mis jättis viimase sõna Bilbaole.

4,6 sekundit enne kohtumise lõppu pääses vabalt viskele taaskord Kullamäe. Eesti korvpalluri üritus lendas rõngasse, Badalona pallur Andrez Feliz noppis lauapalli ning saatis viimasel sekundil korvi ülimalt kauge võiduviske.

JOVENTUT BADALONA WIN THE GAME WITH THE MOST INCREDIBLE BUZZER BEATER YOU WILL SEE THIS YEAR



