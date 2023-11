Marko Kilp sprintis Soomes kolmandaks

"Eelmisel nädalal Olosel võisteldes oli suusakilomeetreid all vähe ja tuli kohe võistlema minna," lausus Kilp. "Tänasel Soome Cupil oli plaan vormi testida. Ja see tuli päris hästi välja – nädal enne Rukat on veel aega viimast lihvi anda, aga tundub, et rada ja siinsed olud sobivad."

Kilbiga koos ühes veerandfinaalis võistles laupäeval ka olümpiavõitja Iivo Niskanen, kuid poolfinaali edasi ei pääsenud. Finaalis võidutses Lauri Vuorinen, kellele Kilp kaotas kahe ja poole sekundiga. Teiseks tuli Joni Mäki, kes on Ruka MK-etapil olnud korduvalt finaalis.

Järgmisel nädalavahetusel toimub samadel radadel ka MK-sarja hooaja avaetapp.