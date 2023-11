Lisell Jäätma tuli MK-etapil kolmandaks

"Päev oli väga raske, esimesed kaks duelli tuli kõvasti võidelda, et asend paika saada ja sooritada häid laske," lausus Jäätma. "Viimaseks duelliks leidsin õige asendi ja see tõi ka võidu. Pikk võistluspaus andis tunda ja eriti esimene duell pani närvid proovile, kuid õnnestus see siiski võita."

Eesti plokkvibulaskuritest osalesid veel viiendaks tulnud Robin Jäätma ja kuuenda koha saanud Maris Tetsmann. Sportlastega oli treenerina kaasas Maarika Jäätma. Vigastuse tõttu pidi võistluselt kõrvale jääma Meeri-Marita Paas.

Eestlased näitasid tugevaid tulemusi juba kvalifikatsioonis, kus Robin Jäätma tuli 594 punktiga 73 mehe seas kaheksandale kohale. Lisell Jäätma lõpetas kvalifikatsiooni 589 punktiga neljandal kohal ja isikliku rekordi lasknud Maris Tetsmann 585 punktiga kuuendal kohal. Kokku võistles 46 naist.

Kõik kolm eestlast pääsesid väljalangemisringides kaheksa tugevama hulka, kus Tetsmann kaotas aasta alguses maailma edetabelis ka teist kohta hoidnud ja hiljem turniiri võitnud ameeriklannale Paige Pearce'ile 147:150.

Viimases seerias sisse lipsanud üheksa tõttu kaotas Robin Jäätma 149:150 taanlasele Stephan Hansenile, kes hiljem pääses finaali, kus kaotas ameeriklasele James Lutzile 148:149.