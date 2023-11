NHL: Avalanche lõpetas Starsi võiduseeria, tiitlikaitsja kaotas lisaajal

Vegas jäi Philadelphias kaotusseisu 16. minutil ning oli minut pärast teise perioodi algust kaheväravalises kaotusseisus, kuid jõudis teise perioodi 15. minutil viigiseisuni. Enne otsustavat perioodi viskasid mõlemad meeskonnad veel ühe värava ning kohtumine läks pärast kolmandat vaatust lisaajale, kus Sean Couturier Flyersile 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) võidu andis.

Dallas Starsi neljamänguline võiduseeria katkes, kui Texase klubi kodujääl Colorado Avalanche'i paremust tunnistama pidi. Stars võitis esimese perioodi 2:0 ning läks teisel veel kolmega juhtima, kuid Avalanche lihvis vahe otsustava perioodi eel ühele väravale.

Otsustavas vaatuses sai Colorado hakkama lausa nelja väravaga ning teenis lõpuks 6:3 (0:2, 2:1, 4:0) võidu, mis oli nende hooaja 11. Stars jätkab läänekonverentsis neljandal kohal, Avalanche on neist punkti kaugusel. Läänekonverentsi liider on jätkuvalt Vegas, teisel kohal on Vancouver Canucks, kes jäi aga pühapäeval Seattle Krakenile 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) alla.

Idakonverentsis jätkab tabeliliidrina Boston Bruins, kes alistas kodus Montreal Canadiensi 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Teisel kohal on New York Rangers, kes sai võõrsil 5:3 (2:2, 0:0, 3:1) jagu New Jersey Devilsist.

Teised tulemused:

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:3

Calgary Flames - New York Islanders 4:5 (kv.)

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 4:2

Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 5:2

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 6:4

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2

Ottawa Senators - Minnesota Wild 2:1 (kv.)