Tänak: kõrgete ootustega võib kaasneda valus kukkumine

Jaapani ralli viimast võistluspäeva viiendalt kohalt alustanud Tänak lõpetas ralli kuuenda kohaga, kuid teenis veel punktikatselt neli lisapunkti. "Meil oli puhas päev, probleeme ei olnud ja tõime auto koju ära," sõnas eestlane M-Spordi pressiteate vahendusel.

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak liitus hooaja eel M-Sport Fordi meeskonnaga, kuid oktoobris selgus, et eestlase ja Fordi koostöö jääb vaid aasta pikkuseks, sest Tänak lõi käed Hyundaiga, keda ta ka aastatel 2020-2022 esindas.

Tänak võitis sel hooajal hooaja teise ralli Rootsis, kuid tuli seejärel järgmise kaheksa ralli jooksul vaid korra poodiumile. Kodusel Rally Estonial langes ta konkurentsist juba enne esimest kiiruskatset, sellele järgnenud Soome rallil pidi ta katkestama. Tänak lõpetas hooaja siiski Tšiili ralli esikohaga ning lõpetas Kesk-Euroopa ralli kolmandana.

"Meie poolt oli see parim hooaeg, mis me teha saime. Andsime endast kõik ja oleme nüüd siia jõudnud," sõnas Tänak. "Kui sul on kõrged ootused, siis nendega võib kaasneda ka valus kukkumine ja täpselt nii me ka tunneme. Peame olema uhked kahe etapivõidu üle, nendest sai palju positiivset võtta."

Kokkuvõttes kogus eestlane hooaja peale 174 punkti ning tuli üldarvestuses neljandaks, jäädes endisest ja tulevasest tiimikaaslasest Thierry Neuville'ist 15 punkti kaugusele. MM-tiitli võitis Kalle Rovanperä, teisena lõpetas Jaapanis võidutsenud Elfyn Evans.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener soovis Tänakule ja Martin Järveojale järgmiseks hooajaks edu. "Loomulikult on mul kahju, et Jaapani ralli lõpp tähendab ühtlasi ka Otti ja Martini aja lõppu, aga tahaksin enda ja meeskonna poolt neid tänada. Nad ei andnud kunagi alla ning tõid meile Rootsist ja Tšiilist rallivõidu," sõnas Millener.