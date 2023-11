U-19 koondis sai tugeva Taani vastu kirja kaotuse

Taanlased avasid väravate arve võitlustliku avapoolaja lõpus, kui 45. minutil saatis palli võrku Valdemar Andreasen ning sama noormees kasvatas 53. minutil edu kaheväravaliseks. Eesti sai valusa löögi 61. minutil, kui teise kollase kaardi tõttu pidi väljakult lahkuma keskkaitsjast kapten Kristofer Käit ning mängu jätkati ühemehelises vähemuses. Väravasuu hoiti lukus 90. minutini, mil taanlaste kolmanda värava lõi Victor Froholdt ning kaks minutit hiljem vormistas lõppseisu Clement Mutahi Bischoff, vahendab jalgpall.ee.

U-19 koondise peatreener Joel Indermitte hinnangul otsustas mängu saatuse kaks võtmemomenti: avapoolaja lõpus sündinud värav ja teise alguses määratud punane kaart. "Esimene poolaeg oli väga võitluslik ja duelliderohke. Taani pressis meid üle välja mees-meest stiilis, mis tähendas, et pidime mängima surve all ning võitlema esimeste ja teiste pallide pärast," ütles juhendaja.

"Selline jõuline ja duelliderohke mäng sobis taanlastele selgelt rohkem ja läbi selle said nad initsiatiivi enda kätte. Ma arvan, et kui esimene poolaeg oleks lõppenud 0:0 viigiga, oleks seis olnud täitsa hea, aga värav oli meile valus hoop," lisas ta. "Teine poolaeg ja vähemuses mängimine oli juba rohkem kannatamine. Taani hoidis samal ajal jätkuvalt jalga gaasil, et väravate vahet tabelis parandada. Ei olnud lihtne, poisid küll pingutasid ja 0:2 püsis kaua, aga viimaste minutite väravad olid üpriski valusad."

Eestit ootab järgmine ja ühtlasi turniiri viimane mäng ees teisipäeval, kui kohtutakse Islandiga. Prantsusmaal toimuvast EM-valikturniirist pääseb edasi kevadisse Eliitringi alagrupi kaks parimat võistkonda.