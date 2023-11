Djokovic alistas poolfinaalis Alcarazi kahes setis

Djokovic ei raisanud poolfinaalis kuigi palju aega ning vormistas avasetis 42 minutiga 6:3 võidu ning teises setis 48 minutiga 6:2 võidu. Kokku poolteist tundi kestnud kohtumises murdis maailma esireket Alcarazi kolmel korral, tõrjudes ise kõik neli hispaanlase murdevõimalust.

"Tulin matšile vastu õige suhtumisega ja teadsin kohe esimesest punktist, et see tuleb väga pingeline. [Alcarazil] oli kohe murdepall, aga see ongi Carlos," ütles Djokovic pärast kohtumist. "Ta toob sinust alati parima välja ja tuleb alati kvaliteetse tennise ja intensiivsusega välja. Sa pead sellega sammu pidama, selle tormi üle elama ja ma tegin seda."

Alcaraz sai hakkama kümne ässaga, aga jäi servil selgelt serblasele alla: esimeselt servilt teenis Djokovic punkti 81-protsendilise eduga (Alcaraz 62 protsenti) ning teiselt servilt sai esireket punkti 56-protsendilise eduga (Alcaraz 33 protsenti). Alcaraz lõi küll kümme ässa ning tegi 22 äralööki, kuid patustas 21 lihtveaga. Djokovic lõi kaks ässa ning tegi 15 äralööki, kuid sooritas kuus lihtviga.

"Mängisin nendes oludes ilmselt enda suurima rivaali vastu ühe oma parimatest mängudest," sõnas Djokovic, kes on nüüd viiest mängust Alcarazi vastu võitjana väljunud kolmel korral. "Meil on olnud päris eepilisi matše. Kõik arvasid, meie kaasa arvatud, et tuleb pikk võitlus. Mul õnnestus lihtsalt taset tõsta."

Djokovic kohtub finaalis itaallase Jannik Sinneriga (ATP 4.), kes alistas esimeses poolfinaalis Daniil Medvedevi (ATP 3) 6:3, 6:7, 6:1. Alagrupiturniiril pidi Djokovic esimest korda 20-aastase Sinneri paremust tunnistama.

"Ta mängib praegu fantastiliselt, vahest tema karjääri parim periood. Ja veel sellisel laval, esikümne mängijate vastu," ütles Djokovic oma finaalivastase kohta. "Me mängisime mõni õhtu tagasi väga tiheda matši. Õhkkond oli uskumatu, elektrit täis. Aga see on finaal ja ma olen selles olukorras juba mitu korda olnud."

Serblane lõpetab ühtlasi aasta maailma esireketina. "Olen täitnud sel aastal kõik enda eesmärgid, murdnud mitmeid rekordeid, teinud ajalugu. Loomulikult jään hooajaga rahule. Aga mul on veel üks matš vaja ära mängida. Loodetavasti panen hooajale veel võiduka punkti," ütles Djokovic, kes sihib aastalõputurniiril rekordilist seitsmendat turniirivõitu.