HC Panter teenis neljanda järjestikuse võidu

Sel hooajal Elektrenai kahel korral alistanud Panter jäi esimesel perioodil kodujääl kaotusseisu, kuid vastas teisel perioodil kolme väravaga ning läks otsustavale vaatusele 3:2 eduseisul. Kolmandal perioodil jõudis Eesti klubi veel ühe väravani ning realiseeris lõpuks 4:2 võidu.

Panteri eest jõudsid väravateni Daniil Fursa, Patrick Kookmaa, Andre Linde ning Maksim Lovkov, Elektrenai eesti said värava kirja Paulius Rumsevicius ning Nikita Fedorovits.

Panter on Läti kõrgliigas, kus mängib lisaks veel kolm Leedu klubi, teeninud seitse võitu ning sama palju kaotusi. Eesti klubi asub liigatabelis viiendal real, nende ees on Riia Prizma, kes on teeninud ühe võidu enam, kuid see tuli lisaajal. Liigatabeli tipus on Zemgale, kes on võitnud 12 kohtumist (üks lisaajal) ning kaotanud kaks kohtumist lisaajal.

Pühapäeval kohtuvad Elektrenai Energija ja HC Panter korra veel.