Piljardi 9-palli Eesti meistri selgitavad Mägi ja Grabe

Mägi teenis turniiri avaringis Kristjan Kuusiku vastu 8:3 võidu ning alistas teises ringis Roman Kuzemko 8:2. Viimase 16 seas sai Mägi 9:4 jagu Illimar Ventselist ning teenis siis veerandfinaalis Stanislav Saiovi vastu 9:5 võidu. 23-aastane Mägi tagas pääsu finaali, kui alistas poolfinaalis Revo Maimre 11:4.

Mägi tuli sel aastal snuukris Eesti meistriks ning alistas reedel 8-palli formaadi finaalis just enda pühapäevase finaalivastase. "Denisi on alati hea võita," ütles Mägi ERR-ile. "Ma lihtsalt tunnen end kodus hästi, saan vabalt mängida ja ei ole mingeid pingeid. Kõik on ümber omad inimesed."

Reedel 8-palli formaadi finaalis Mägile kaotanud Grabe alistas avaringis Mario Palumets 8:3 ning teenis teises ringis Eltsin Zabitovi vastu kindla 8:0 võidu. 16 seas alistas ta Priit Pajumaa 9:1 ning kohtus veerandfinaalis uuesti Zabitoviga, kellest ta sel korral 9:3 jagu sai. Poolfinaalis teenis 33-aastane Grabe Mihkel Rehepappi vastu 11:5 võidu.

Eesti edukaim piljardisportlane Grabe teenis sel hooajal 10-palli MM-il viienda ning 9-palli MM-il üheksanda koha. "Nendega võib kindlalt rahul olla. Maailma edetabelis olen hetkel kaheksandal kohal. Ma arvan küll, et võib hooajaga rahule jääda," ütles Grabe ERR-ile.

9-palli finaal peetakse pühapäeval, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.30. Saatejuht on Anu Säärits, matši kommenteerivad Tanel Erm ja Priit Pajumaa.