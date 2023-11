Sinner pääses kodupubliku rõõmuks finaali

Sinner (ATP 4.) võitis avasetis esimesest viiest geimist neli ning vormistas seejärel 6:3 setivõidu. Tasavägine teine sett läks ilma ühegi murdeta lõppmängu, kus Medvedev (ATP 3.) juhtima läks ning lõpuks 7:4 võiduga kohtumise otsustavasse setti viis. Kolmandas setis näitas Sinner aga taset ning loovutas venelasele vaid ühe geimi, realiseerides kokkuvõttes 6:3, 6:7 (4), 6:1 võiduga edasipääsu finaali.

"See on uskumatu tunne," sõnas 22-aastane itaallane. "See oli väga raske matš. Tundsin, et ta mängis agressiivsemalt, eriti esimeses setis. Mingil moel sain murde kätte ja sealt edasi läks tunne paremaks."

Mõlemad mehed said kaks tundi ja 25 minutit kestnud kohtumises hakkama kümne ässaga, mõlemad tegid ka kaks topeltviga. Sinner oli esimeselt servilt punkti võitmisega kolme protsendipunkti võrra edukam, teiselt servilt võitis itaallane punkti aga 12 protsenti tõhusamalt. Äralööke kogunes Medvedevil 30 ja Sinneril 29, venelane tegi aga 14 lihtviga itaallase 13 vastu.

Sinner kohtub koduse turniiri finaalis kas Carlos Alcarazi (ATP 2.) või Novak Djokoviciga (ATP 1.), kes mängivad laupäeva hilisõhtul. "Selline surve on privileeg. See rahvas annab mulle nii palju energiat," ütles Sinner.