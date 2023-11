Valnes oli ka 10 km distantsil kiireim, naistest võidutses Weng

Valnes võitis reedel toimunud klassikasprindi ning jätkas nädalavahetust võidukalt, kui lõpetas kodupubliku ees 10 km klassikasõidu ajaga 23.03,5. Tema järel lõpetas teisena kaasmaalane Emil Iversen (+18,3), esikolmikusse mahtus veel britt Andrew Musgrave (+22,3).

Naiste seas näitas kiireimat minekut Heidi Weng, kes lõpetas ületas finišijoone ajaga 26.32,6. Norralannadel õnnestus kodusel võistlusel kolmikvõit teenida, teiseks jäi Astrid Oyre Slind (4,7) ning kolmanda koha sai Margrethe Bergane (23,1).

Viiel korral maailmameistriks tulnud Weng on viimastel aastatel heidelnud mitme erineva terviseprobleemiga. "Tervis käib ikka üles ja alla, aga nüüd teeb seda vähem. Hea on teada, et olen treeninud piisavalt hästi, et hooajaks täiesti valmis olla," sõnas 32-aastane norralanna.

Pühapäeval sõidetakse Beitostölenis veel 10 km vabatehnikasõidud.