Petrõkina loodab finaaletapile pääseda: selleks peab kogu aeg puhtaid kavasid sõitma

Iluuisutamise GP-sarjas on kuuest etapist neli peetud ning naiste üksiksõidus on Eesti meister Niina Petrõkina neljandal positsioonil. GP-finaaletapile pääsevad kuus paremat.

Iluuisutajad saavad maksimaalselt osaleda kahel ISU GP-etapil. Üksiksõidu Eesti meistril Niina Petrõkinal on mõlemad stardid edukalt tehtud. USA-etapil sai ta uue rekordiga ajaloolise kolmanda koha, Hiina etapil oli neljas. Oma rekordist kogus ta Hiinas 6,51 punkti vähem, kuid jäi väga rahule kavade esitamisega.

"Hiinas ma näitasin oma kavasid juba paremini. Võib-olla minu tehnika ei olnud kõige kõrgemal tasemel, mida ma oskan, aga teine hinne oli väga kõrge. See tähendab, et tegime head tööd, aga muidugi saab paremini," rääkis Petrõkina.

Treeningutel koormust aina tõstev Petrõkina suutis paremini välja sõita üleminekud elementidele, kavade koreograafia ja oma emotsioonid. Nii lühi kui ka vabakavas sai ta Hiinas komponentide osas kõrgema hinde kui USA etapil.

"Ma presenteerisin paremini, mul oli väga palju emotsioone. Näitasin sellist osa endast, mida tavaliselt ei näita. Eelnevalt keskendusin rohkem hüpete ja piruettide peale, aga seal ma tahtsin näidata, kuidas ma sõidan, mida ma tunnen ja see tuli sel võistlusel väga hästi välja," rõõmustas Eesti meister.

Tehnika hinne oli Petrõkinal Hiinas madalam kui USA-s, sest kehal oli raskusi taas kiirelt ajavahega koheneda. Nüüd, kui GP-sarjas on neli etappi kuuest peetud, on Petrõkina oma punktidega neljandal kohal. GP-finaaletapile, mis peetakse detsembri teisel nädalal Pekingis, pääsevad etappide kokkuvõttes kuus paremat.

"Praegu on GP-sarjas väga palju tugevaid tüdrukuid. Selleks, et finaali jõuda, peab kogu aeg puhtaid kavasid sõitma. Muidugi ma tahaksin finaaletapile jõuda, kuid ma ei oska ju hetkel öelda, et kuidas keegi järele jäänud etappidel sõidab. Vaatame."

Hooaja viies etapp toimub sel nädalavahetusel Soomes, kus teeb oma teise GP-võistluse sel hooajal jaapanlannast maailmameister Kaori Sakamoto. Petrõkina sõidab laupäeval Espoosse. "Ma tahan näha, kuidas nad uisutavad, tahan jälgida Kaori Sakamotot ja üldse vaadata, kuidas tippmeistrid sõidavad," selgitas Petrõkina.

Kodumaal võistleb Petrõkina 16.-17. detsembril, kui ees seisab Eesti meistritiitli kaitsmine.