Euroopa parima jalgpallitalendi auhinnad rändasid Madridi

Itaalia väljaande Tuttospordi poolt 2003. aastal loodud Golden Boy nime kandev auhind antakse igal aastal välja talendikaimale Euroopas mängivale alla 21-aastasele jalgpallurile. Hääletusel osalevad lisaks Itaalia jalgpalliajakirjanikele veel ka Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Hollandi ja teiste suuremate riigide vutieksperdid.

Tänavu suvel Dortmundi Borussia särgi Madridi Reali vastu vahetanud 20-aastane Bellingham on uues koduklubis kiiresti kohanenud, olles löönud 14 mänguga 13 väravat. Poolkaitsja on end ka Inglismaa rahvuskoondises põhimeeste sekka mänginud.

"Tahaksin tänada kõiki, kes on olnud osa minu senisest teekonnast Birminghamis, Dortmundis ja nüüd Madridis. Nendeta poleks see kõik võimalik. Ma tahan jätkuvalt piire nihutada ja loodetavasti võidan karjääri jooksul palju tiitleid," sõnas Bellingham, kes sai oktoobris tunnustatud ka France Footballi välja antava Kopaga.

Golden Boy auhinna on varasemalt teiste seas võitnud Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappe ja Erling Haaland. Mullu teenis auhinna Barcelona ja Hispaania koondise poolkaitsja Gavi. Bellinghamist sai esimene inglasest võitja pärast Raheem Sterlingut 2014. aastal.

Golden Girl auhinna pälvis 18-aastane Linda Caicedo, kes kandis vaatama oma noorusele suvisel MM-il Colombia koondises olulist rolli, aidates naiskonnal veerandfinaali jõuda. Tema värav Saksamaa vastu valiti ühtlasi turniiri parimaks. Caicedo on nomineeritud ka FIFA aasta parima naismängija auhinnale.

