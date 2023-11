OTSEBLOGI | Teine täispikk võistluspäev algas Jaapanis kurioosse segadusega

Autoralli MM-hooaja viimasel etapil Jaapanis on Elfyn Evansil dramaatilise avapäeva järel konkurentide ees ligi kaheminutiline edu. Talle järgnevad meeskonnakaaslased Toyotast, Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä. Viimast korda M-Spordi eest sõitev Ott Tänak kaotab waleslasele ligi viis minutit ja on kaheksas. ERR-i spordiportaal teeb kogu rallinädalavahetusest otseblogi, laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 1.04.