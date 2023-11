Võidukas Alcaraz sai tasuks mõõduvõtu Djokoviciga

Maailma teine reket alistas reedel punases alagrupis Daniil Medvedevi (ATP 3.) 6:4, 6:4 ja kindlustas ühtlasi alagrupi võidu. Avasetis tegi Alcaraz otsustava murde seitsmendas geimis ja teises setis murdis hispaanlane Medvedevi servi seisul 4:4.

Alcaraz märkis mängujärgses intervjuus, et võidu võtmeks oli tema vaimne vastupidavus. "Mul oli mõnes geimis raskusi servimisega. Daniil on hämmastav mängija ja ta suutis mulle palju survet avaldada, nii et usun, et rahulikuks jäämine ja vaimne tugevus andis mulle võimaluse matš võita," ütles hispaanlane.

Esimest korda aastalõputurniiril mängiv Alcaraz kohtub laupäevases poolfinaalis maailma esireketi Novak Djokoviciga. Meeste omavaheliste mängude seis on hetkel viigis 2-2, kuid serblane on võitnud tänavu kolmest matšist kaks.

"Tema vastu mängimine on vist üks raskemaid väljakutseid üldse. Ma lähen vastamisi mehega, kes on aastalõputurniiri kuuel korral võitnud. Ta on praegu maailma parim mängija. See hooaeg on ta kaotanud vaid kuus matši. Uskumatu! Ma kavatsen anda endast parima ja matši samamoodi nautida nagu eelmiseid," lisas Alcaraz.

2020. aastal turniiri võitnud Medvedev läheb teises poolfinaalis vastamisi kohaliku lootuse Jannik Sinneriga (ATP 4.)