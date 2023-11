Eesti naiste kriketikoondis debüteerib üleeuroopalises võistlussarjas

Eesti ja Malta mängivad omavahel neli T10 formaadis kohtumist. Tegemist on Eesti naiskonna debüüdiga ECN-i (European Circket Network) korraldatavatest ECI võistlustest. Varasemalt on Eesti naiskond pidanud rahvusvahelisi mänge ainult meie naaberriikide naiskondade vastu.

"See, et saime kutse osaleda nii suure vaatajaskonnaga kriketisarjas on suur tunnustust Eesti Kriketi Liidu aastatepikkusele arendustegevusele seoses naiste kriketiga," ütles Eesti Kriketi Liidu juhatuse liige Mart Tammoja.

"Käesoleva võistluse eesmärk Eesti naiskonna jaoks on ennekõike saada rahvusvahelist kogemust ning näidata head tehnilist sooritust mängides ühtse võistkonnana," lisas Eesti naiskonna kapten Maret Valner.

Eesti ja Malta kohtumisi on võimalik otsepildis jälgida siit. Esimene kohtumine algab laupäeval Eesti aja järgi kell 9.30.

Eesti koondise koosseis Malta vastu:

Maret Valner (kapten), Liina Sõrmus (asekapten), Ragne Hallik (väravavaht), Laima Dalbina, Natalia Tykhonravova, Viktoria Frey, Mirjam Frey, Natallia Zholudz, Amy Pattenden, Sirli Pattenden, Asma Ul Hosna Shifa, Gheetma Madanayake, Beenish Wani.

Peatreener: Terry O'Connor